https://static.news.ru/photo/6cf7f39c-cb63-11e9-82cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nadir Muratov/Russian Look/Global Look Press

Члены городской избирательной комиссии будут вынуждены вручную вычёркивать фамилию Владимира Бортко из бюллетеней в Санкт-Петербурге. Это произойдёт в случае снятия данного кандидата с выборов губернатора.

Если бы это был комплекс электронной обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), там можно было бы «отключить» фамилию, но действовать при этом предельно аккуратно.

Чуть криво — и он читать не будет, — цитирует слова члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Дмитрия Краснянского «Интерфакс».

Но в этом случае КОИБ просто отключат, а голосовать люди будут при помощи обычного ящика. В случае с бумажными бюллетенями вычёркивать фамилию придётся «линейкой и вручную».

Жалко участковые комиссии, но что поделать, — добавил Краснянский, пояснив, что бюллетени уже привезли в ТИК.

Всего к выборам губернатора напечатаны 3,8 млн листков для голосования.

Ранее News.ru сообщал, что решение кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Владимира Бортко об отказе от участия в выборах является его большой ошибкой, считает заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, политик не мог действовать без предварительного обсуждения с городским отделением партии.