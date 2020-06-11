МИД России назвал желание США причислить РФ к спонсорам терроризма хамством

https://static.news.ru/photo/58db715a-abef-11ea-b6a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала доклад, вышедший накануне из стен Конгресса США. Стремление его авторов причислить Россию к числу стран — спонсоров терроризма дипломат назвала абсолютным хамством.

По сути, речь идёт о неких теоретических изысканиях. Причём их перечень в отношении нашей страны не отличается новизной. Снова проводятся какие-то лозунги, как побольнее ударить по энергетическому, финансовому секторам. Из нового, пожалуй, лишь абсолютно беспардонный призыв объявить нашу страну «государством — спонсором терроризма». Ну это, конечно, абсолютное хамство, и к подобным заявлениям мы давно привыкли, перестали каким-то образом серьёзно реагировать, — сказала Захарова на брифинге.

10 июня в США был обнародован доклад, рекомендующий ввести в отношении РФ «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались». Документ подготовила рабочая группа Республиканского исследовательского комитета — объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей. В нём говорится, что Россия «подрывает демократический международный порядок». В докладе предлагается считать Россию спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей Исламской революции Ирана, ливанского движения «Хезболла» и радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России). Кроме того, в документе содержится призыв к укреплению обороноспособности Грузии и к содействию безопасности на Украине.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, санкционная лихорадка в США в отношении России в ближайшее время не утихнет. Поэтому РФ следует учитывать этот фактор при формировании экономической стратегии, писал NEWS.ru.