МИД России: Бут и Ярошенко не признают своей вины, несмотря на страдания

Российские заключённые Виктор Бут и Константин Ярошенко, отбывающие срок в США, не признают своей вины, несмотря на давление на них со стороны американской системы. Они также испытывают сильные физические страдания. Об этом рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, сообщили РИА Новости.

Но ни Бут, ни Ярошенко на это не пошли, они проявляют мужество. Несмотря на всё оказываемое на них давление, они не сдаются, держатся и не признают своей вины ... Хотя известно, что на того же Константина Ярошенко оказывалось сильнейшее физическое давление. При задержании в Либерии ему выбили практически все зубы. В результате он имеет большие проблемы и с пищеварением. Физические страдания очень серьёзные, — подчеркнул Лукьянцев.

По словам дипломата, в практике США очень популярно оказывать давление «на тех, кто оказался в руках американской системы юстиции, чтобы заставить их дать признательные показания».

Как сообщил Лукьянцев, данный вопрос постоянно озвучивается Россией на всех политических уровнях. Он также находится на контроле главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Усилия эти будут продолжаться с тем, чтобы все-таки добиться освобождения российских граждан, — добавил Лукьянцев.

Бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году, операцию провели американские спецслужбы, после чего россиянин был вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора ради убийства граждан США и финансовой поддержки терроризма. Ему был вынесен минимальный приговор — 25 лет тюрьмы. Константина Ярошенко в 2011 году приговорили к 20 годам заключения, обвинив в подготовке наркосбыта на территории США.

Ранее Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ — США в Женеве сообщил, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом была поднята тема обмена осуждёнными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.