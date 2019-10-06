https://static.news.ru/photo/a9d8b2f6-e82d-11e9-8986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест руководству США в связи с задержанием и допросом сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой. Об этом сообщается в комментарии ведомства, размещённом на официальной странице в Facebook.

Очередная враждебная акция против России и её представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, — указано в сообщении.

В ведомстве также задались вопросом, какую цель преследовали Штаты.

Американские власти, либо вопреки своим заявлениям не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб, — указано в комментарии.

Координатор группы по связям с Конгрессом, депутат Госдумы Инга Юмашева прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». В аэропорту Нью-Йорка её пригласил на допрос сотрудник ФБР. По словам российского посла Анатолия Антонова, во время разговора он задавал «неясные и неприемлемые вопросы». Кроме того, парламентарию было предложено продолжить диалог «в другой, неформальной обстановке».

Ранее сенатор Андрей Климов назвал допрос Юмашевой попыткой США разрушить связи с Россией и отметил, что Вашингтон не выполняет нормы права и приличия, писал News.ru.