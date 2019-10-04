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Допрос в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой показал, что Вашингтон не выполняет нормы права и приличия. Об этом заявил сенатор Андрей Климов.

Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам отметил, что, когда в Россию прибывают американские конгрессмены, никто их не допрашивает, передаёт РИА Новости .

Здесь же госпожа Юмашева прибыла в США не в качестве туриста, она прибыла на российско-американский форум, который официально подготовлен, объявлен. Это абсолютно публичное, нормальное мероприятие, которое направлено на установление хоть каких-то связей между нашими странами, — сказал он.

Такое отношение американской стороны к российским парламентариям проявляется не в первый раз, напомнил Климов. По его мнению, все эти действия предпринимаются, чтобы «разрушить даже небольшие связи», которые остаются между РФ и США.

В «Единой России» есть комиссия президиума генсовета партии по международной деятельности, и она будет разбирать этот случай, пояснил Климов.

Мы выработаем некоторые предложения на эту тему, как краткосрочного, так и долгосрочного характера, — заключил сенатор.

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Юмашеву по прибытии в Нью-Йорк допрашивал мужчина, представившийся сотрудником ФБР. Во время разговора он задавал «неясные и неприемлемые вопросы». Как отметили в посольстве России, ей потом предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение». Для выяснения подробностей инцидента диппредставительство России в Штатах направило ноту протеста в Госдепартамент.

Ранее News.ru писал, что сенатор Франц Клинцевич, возглавляющий в Совете Федерации комитет по обороне и безопасности, считает беспрецедентным допрос Юмашевой в США.