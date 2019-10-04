https://static.news.ru/photo/d24f8e8a-e81e-11e9-a162-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Соединённые Штаты могут сделать вид, что в случае с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой ничего особенного не произошло. Однако подобные ситуации являются недопустимыми, заявил сенатор Франц Клинцевич, возглавляющий в Совете Федерации комитет по обороне и безопасности.

Вопрос лишь в том, является ли произошедшее чрезмерной инициативой конкретных исполнителей, либо это провокация, одобренная на высоком уровне.

Конечно, это не какой-то частный, а именно беспрецедентный случай. До подобного дело не доходило даже в годы «холодной войны», когда США и Советский Союз жёстко противостояли друг другу, — написал Клинцевич в Facebook .

Он задался вопросом, может ли Америка в отношениях с Россией вообще отказаться от провокаций. Сенатор также отметил, что «зеркального ответа на эти действия США не последует».

Ранее News.ru писал, что Ингу Юмашеву, которая прибыла в Нью-Йорк для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», допросил мужчина, представившийся сотрудником ФБР. При этом он задавал «неясные и неприемлемые вопросы».