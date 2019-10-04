Соединённые Штаты могут сделать вид, что в случае с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой ничего особенного не произошло. Однако подобные ситуации являются недопустимыми, заявил сенатор Франц Клинцевич, возглавляющий в Совете Федерации комитет по обороне и безопасности.
Вопрос лишь в том, является ли произошедшее чрезмерной инициативой конкретных исполнителей, либо это провокация, одобренная на высоком уровне.
Конечно, это не какой-то частный, а именно беспрецедентный случай. До подобного дело не доходило даже в годы «холодной войны», когда США и Советский Союз жёстко противостояли друг другу, — написал Клинцевич в
Он задался вопросом, может ли Америка в отношениях с Россией вообще отказаться от провокаций. Сенатор также отметил, что «зеркального ответа на эти действия США не последует».
Ранее News.ru писал, что Ингу Юмашеву, которая прибыла в Нью-Йорк для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», допросил мужчина, представившийся сотрудником ФБР. При этом он задавал «неясные и неприемлемые вопросы».
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен