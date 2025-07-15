Лавров оценил шансы на диалог России с Украиной Лавров: проекты меморандумов РФ и Украины противоположны, но разговор возможен

Проекты меморандумов России и Украины противоположны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Китае. Как передает ТАСС, при этом глава российской дипломатии добавил, что «при всех несовпадающих, противоречащих друг другу позициях всегда есть возможность для разговора».

Наша делегация на втором раунде переговоров передала проект договоренностей, который имел форму меморандума, а украинцы передали свой проект меморандума. Да, они противоположны, — сказал Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что противоположное содержание меморандумов РФ и Украины было ожидаемым. По его словам, переговоры организуются и проводятся для того, чтобы искать пути сближения.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что поворот в проведении специальной военной операции на Украине наступит после принятия Киевом меморандума России. По его словам, украинская сторона пока не осознала значимость этого документа, хотя его условия были предъявлены еще в ходе прямых стамбульских переговоров.

Владимир Зеленский заявлял, что Украина и ее союзники не будут воспринимать всерьез подготовленный Россией меморандум по урегулированию. Он назвал обозначенные в документе условия прекращения огня ультиматумом со стороны Москвы.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог между тем информировал, что американская сторона проанализировала проекты мирных соглашений от Киева и Москвы и определила возможные пути достижения компромисса. Дипломат утверждал, что Вашингтон видит перспективы мирного урегулирования.