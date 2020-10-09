МИД РФ выразил Франции недоумение в связи с тональностью слов о Навальном

https://static.news.ru/photo/94430256-0a42-11eb-8af1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замглавы МИД России Владимир Титов поговорил с посолом Франции в Москве Пьером Леви. Он выразил дипломату «недоумение» в связи с тональностью и содержанием заявлений Парижа и Берлина об отравлении политика Алексея Навального.

Сотрудник российского ведомства принял французского представителя по его просьбе.

С российской стороны отвели безосновательные нападки по «делу Навального». Выразили недоумение в связи с неподобающим по содержанию и тональности совместным заявлением министров иностранных дел Франции и ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным, — говорится в сообщении на сайте российского министерства.

Титов считает, что заявления дипломатов идут вразрез с реальным положением дел на фоне неготовности Германии и Франции предоставлять российским силовикам информацию в рамках правовой помощи.

Также представители РФ и Франции обменялись мнениями о ситуации в Нагорном Карабахе и подчеркнули потенциал взаимодействия в культурно-гуманитарной, политической и экономической сферах.

Накануне газета Le Monde получила доступ к санкционному списку, который Париж и Берлин хотят передать европейским партнёрам. В перечне девять имён людей из администрации президента и силовых структур. Кроме того, меры предлагается ввести против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), так как он считается местом создания боевого отравляющего вещества «Новичок».

До этого СМИ сообщили, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации считают, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники, писал NEWS.ru.