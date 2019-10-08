https://static.news.ru/photo/6351c6ce-e9e0-11e9-8cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Соединённых Штатов целенаправленно затрудняют работу многих делегаций в Организации Объединённых Наций, создавая для себя преимущества. Об этом заявил руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Вашингтон взял на себя чёткие обязательства по обеспечению максимально благоприятных условий для проведения мероприятий ООН в Нью-Йорке. Но многие годы игнорирует эти обязательства и блокирует работу многих делегаций, — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее News.ru писал, что 10 участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона подготовит ответ на отказ Соединённых Штатов выдать визы делегатам из РФ. Дипломат не стал говорить о конкретных мерах, пообещав, что это будет «сюрприз».

Он также предложил, выступая на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подумать о переносе международных конференций из Нью-Йорка.