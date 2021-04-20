МИД РФ: созывать заседание СБ ООН по Донбассу не планируется

Россия не планирует созывать срочное заседание СБ ООН по Донбассу, однако будет ориентироваться на развитие дел «на земле», сообщил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
По его словам, украинские власти и страны НАТО продолжают придерживаться русофобской пропагандисткой кампании и не останавливают военные приготовления.
Что в конечном счёте ведёт лишь к нагнетанию напряжённости в Донбассе. На этом фоне призываем их воздерживаться от действий, способных привести к дальнейшей дестабилизации обстановки на востоке Украины, — заявил Ильичёв.
Он добавил, что РФ выступает за урегулирование этого конфликта мирным политико-дипломатическим путём «на безальтернативной основе минского „Комплекса мер“»,
Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе выглядит актёрским кривлянием.