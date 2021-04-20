МИД РФ: созывать заседание СБ ООН по Донбассу не планируется

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Писатель Захар Прилепин считает, что военный конфликт в Донбассе отложен, потому что лидерам России, Франции и Германии это сейчас невыгодно. Присоединять Донбасс к России сейчас нет никакой необходимости, уверен политик.

Путин нормально разговаривает с Германией и Францией, вакцина продаётся, «Северный поток» строится. То есть они высказывают своей публике, что требуют от Путина что-то, но это всё фигня. Путин, Меркель и...