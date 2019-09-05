Российское посольство контролирует вопрос задержания сотрудника Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) по запросу США. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, в МИД РФ отметили, что инцидент можно рассматривать как пример недобросовестной конкуренции, передаёт
Как ранее писал News.ru, в июле власти Италии задержали россиянина Дмитрия Васильева, который является владельцем сингапурской компании. Именно ей принадлежит криптовалютная биржа Wex.nz, известная ранее как BTC-e.