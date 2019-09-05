https://static.news.ru/photo/4d1e4d68-cfdd-11e9-8af4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское посольство контролирует вопрос задержания сотрудника Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) по запросу США. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что инцидент можно рассматривать как пример недобросовестной конкуренции, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, в июле власти Италии задержали россиянина Дмитрия Васильева, который является владельцем сингапурской компании. Именно ей принадлежит криптовалютная биржа Wex.nz, известная ранее как BTC-e.