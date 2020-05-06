МИД: РФ осуждает действия пытавшихся вторгнуться в Венесуэлу наёмников

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Москва встревожена информацией о попытке группы наёмников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

С тревогой восприняли информацию о попытке группы наёмников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и её руководства, — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД обратили внимание на то, что организаторы операции даже не пытались себя скрывать, подробно изложив её детали журналистам.

Действия наёмников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны — и Венесуэла не исключение — столкнулись с глобальной безжалостной угрозой пандемии коронавируса. Игнорировать этот вызов — удел тех сил, кто безразличен к реальным судьбам венесуэльских граждан и будущему этой страны, — подчеркнули в министерстве.

Как писал NEWS.ru, о том, что Венесуэле удалось предотвратить морское вторжение колумбийских боевиков со стороны севера, сообщил глава венесуэльского МВД 4 мая. Президент Венесуэлы при этом заявил, что целью нападения было его убийство. В МВД Венесуэлы отметили, что боевики пытались прорваться в страну на быстроходных катерах. Как сообщил глава венесуэльской Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, восемь нападавших убиты, двое задержаны. При этом одним из задержанных, по его данным, был агент Управления по борьбе с наркотиками США.

Колумбия при этом также отвергла обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.