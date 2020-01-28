Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что мнение о «сделке века» сначала должны озвучить Израиль и Палестина. Он напомнил, что Москва не является стороной конфликта.
По его словам, Россия не принимает никаких решений в этом вопросе,
Решения принимают стороны, вовлечённые в конфликт, — это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение. Они выдвинули инициативу, её будут изучать все, — отметил Богданов.
Как сообщал NEWS.ru, во вторник американский президент Дональд Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта, так называемую сделку века. Согласно плану, Иерусалим будет являться неделимой столицей Израиля, палестинцы смогут увеличить свою территорию, в Восточном Иерусалиме будет открыто представительство США для палестинцев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал 28 января историческим днём. Он сравнил его с тем днём, когда в 1948 году президент США Трумэн признал Израиль.
Палестинская администрация считает, что Восточный Иерусалим и Западный берег оккупированная территория Государства Палестина. Израиль называет весь Иерусалим своей столицей.
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