https://static.news.ru/photo/dcab849a-41fd-11ea-95a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что мнение о «сделке века» сначала должны озвучить Израиль и Палестина. Он напомнил, что Москва не является стороной конфликта.

По его словам, Россия не принимает никаких решений в этом вопросе, передаёт РИА Новости.

Решения принимают стороны, вовлечённые в конфликт, — это палестинцы и израильтяне, американцы не принимают решение. Они выдвинули инициативу, её будут изучать все, — отметил Богданов.

Как сообщал NEWS.ru, во вторник американский президент Дональд Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта, так называемую сделку века. Согласно плану, Иерусалим будет являться неделимой столицей Израиля, палестинцы смогут увеличить свою территорию, в Восточном Иерусалиме будет открыто представительство США для палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал 28 января историческим днём. Он сравнил его с тем днём, когда в 1948 году президент США Трумэн признал Израиль.

Палестинская администрация считает, что Восточный Иерусалим и Западный берег оккупированная территория Государства Палестина. Израиль называет весь Иерусалим своей столицей.