Политика

МИД РФ ответил на слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

20:31, 04 июня 2020 26
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание генерального прокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о влиянии других стран на протесты в стране.

По её словам, власти США хотят объяснить внутренние процессы внешними факторами, передаёт «Говорит Москва». Она уверена, что таким образом генпрокурор демонстрирует неуважение к гражданам страны.

Во-первых, очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами. Во-вторых, неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство», — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, Барр прокомментировал протесты жителей страны против насилия со стороны полиции. По его словам, ситуацию усугубляют представители других стран.

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