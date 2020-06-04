МИД РФ ответил на слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание генерального прокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о влиянии других стран на протесты в стране.
По её словам, власти США хотят объяснить внутренние процессы внешними факторами,
Во-первых, очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами. Во-вторых, неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство», — подчеркнула она.
Как писал NEWS.ru, Барр прокомментировал протесты жителей страны против насилия со стороны полиции. По его словам, ситуацию усугубляют представители других стран.
Добавьте наши новости в избранные источники