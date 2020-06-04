МИД РФ ответил на слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

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Депутат-единоросс Евгений Марченко приготовился внести в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за приглашение несовершеннолетних на несогласованные акции протеста, а также вовлечение в массовые беспорядки. Документ должен появиться до конца весенней сессии парламента.

По словам Марченко, внесение изменений в Уголовный кодекс освободит родителей, директоров школ и формальных организаторов мероприятий от ответственности за действия несовершеннолетних на массовых акциях. Единоросс предложил сделать ответственными тех, кто...