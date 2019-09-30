https://static.news.ru/photo/4c9b1ca6-87f6-11e9-a932-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Russian Look/Global Look Press

Российский МИД раскритиковал реакцию некоторых грузинских политиков на встречу министров иностранных дел России и Грузии. Она состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Похоже, что наши грузинские коллеги озабочены не столько содержанием и направленностью этих переговоров, сколько вопросами протокола и формата. Мы, со своей стороны, убеждены в том, что интересы народов России и Грузии требуют прямого и честного разговора, — заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве.

Давид Залкалиани и Сергей Лавров провели переговоры 25 сентября на полях Генассамблеи ООН. Они обсудили проблемы региональной безопасности и актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Это был первый прямой дипломатический контакт с 2008 года, когда после военного конфликта и признания независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.

Встреча оказалась возможной благодаря содействию Швейцарии, которая выступает посредником между странами последние 11 лет. После переговоров оппозиционная группа грузинских депутатов вызвала главу МИДа в парламент и потребовала объясниться, так как всё прошло без предварительных консультаций с депутатами, писал News.ru.