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Президент Владимир Путин заявил, что правительство во главе с Дмитрием Медведевым сделало много полезных вещей для развития государства. При этом, по его словам, кабинет министров работал в непростых условиях.

Глава государства отметил, что никогда и нигде планы не исполняются полностью, передаёт ТАСС. Эти слова политик произнёс на встрече с членами правительства, ушедшими в отставку. Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича...