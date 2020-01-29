Министерство иностранных дел РФ прокомментировало заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва не придерживается сочинских и астанинских договорённостей по Сирии.
В ведомстве подчеркнули, что российская сторона привержена строгому выполнению всех обязательств,
Как писал NEWS.ru, ранее Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает сочинские и астанинские договорённости по Сирии. По его словам, в связи с этим турецкая сторона намерена действовать самостоятельно. При этом он отметил, что это не является угрозой, а ожиданием того, что РФ сделает сирийскому режиму необходимое предупреждение.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен