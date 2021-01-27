МИД: РФ не поддерживает лично Лукашенко, но считает его легитимным

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Министерство иностранных дел России прокомментировало протесты в Белоруссии, продолжающиеся с лета 2020 года. В ведомстве заявили, что Москва не поддерживает лично Александра Лукашенко, о победе которого объявил ЦИК страны.

Так в министерстве ответили на вопрос неназванного журналиста о том, зачем Москве было поддерживать Лукашенко, если из-за этого в стране усилились прозападные настроения, а также «пришлось свернуть интеграционный проект».

Российская сторона поддерживает не персоналии, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 г. Считаем А.Г.Лукашенко законно избранным главой государства, — говорится на сайте МИД.

При этом в дипведомстве уверены, что в Белоруссии назрели изменения политического устройства и власти страны «взяли курс на его модернизацию». Так, в ходе Всебелорусского народного собрания, которое запланировано на 11-12 февраля, будут обсуждаться направления развития страны на «ближайшую пятилетку».

К сожалению, сейчас против официального Минска, как и России развязана настоящая информационная война с использованием современных средств и методов манипулирования общественным мнением в целях радикализации протестных выступлений. Не сомневаемся, что мудрый белорусский народ сможет противостоять этому вмешательству и давлению извне, самостоятельно определит собственное будущее и разберётся, кто ему подлинный друг и «всесезонный» союзник, а кто готов легко пожертвовать его благополучием и стабильностью в погоне за геополитической выгодой, — написали в МИД.

Там отметили, что работа по программам Союзного государства продолжается. Со своей стороны министерство пообещало активно развивать сотрудничество двух стран.

Ранее Лукашенко заявил, что протесты против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ. По его словам, на этих выборах не произошло «ничего чрезвычайного» по сравнению с прошлыми, где, по официальным данным, также победил он.

В республике с начала августа 2020 года продолжаются мирные протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Протесты регулярно сопровождаются массовыми задержаниями и насилием со стороны сотрудников силовых структур. В ходе акций после столкновения с силовиками погибли несколько протестующих, писал NEWS.ru.