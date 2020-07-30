МИД потребовал от Белоруссии «прекратить нагнетание негативных эмоций»

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Министерство иностранных дел выпустило заявление в связи с задержанием под Минском бойцов российской ЧВК «Вагнер». Дипломаты призвали не «нагнетать ненужные негативные эмоции».

В ведомстве назвали трактовку событий белорусской стороной одиозной и не выдерживающей критики. Там отметили, что россияне следовали в Стамбул через Минск и имели на руках все необходимые документы. Кроме того, логистику обеспечивала белорусская компания.

Группа граждан РФ не попала на свой самолёт и задержалась в стране в ожидании покупки новых авиабилетов.

Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины, — говорится на сайте МИД.

Дипломаты потребовали предоставить доступ консульских сотрудников к россиянам. В ведомстве выразили надежду на объективный подход Минска к установлению всех обстоятельств случившегося при взаимодействии Москвы.

Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций, — подчеркнули там.

Накануне в Следственном комитете республики сообщили, что бойцы российской ЧВК Вагнера были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет полной информации о ситуации с российскими «наёмниками», которые, предположительно, прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки перед выборами. По словам представителя Кремля, многое в этой истории остаётся непонятным. Он уточнил, что пока лидеры двух стран не связывались по этому поводу. Он отметил, что Белоруссия является ближайшим партнёром и союзником России.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.