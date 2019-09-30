https://static.news.ru/photo/eb1b3882-e3ab-11e9-8eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что новые антироссийские санкции, введённые американской администрацией, вызывают недоумение.

В ведомстве считают, что в чёрный список попали произвольно выбранные россияне, организации, зарегистрированные не на территории РФ, а также несколько воздушных и морских судов.

Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолёты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остаётся неясным, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИДе считают, что подобные шаги являются отражением охватившего США внутриполитического кризиса, в котором российская тематика намеренно используется политиками для достижения собственных целей.

Ранее Соединённые Штаты Америки ввели санкции против трёх российских компаний и двух граждан России за «вмешательство в выборы». Специальные меры были введены в отношении российских бизнесменов — Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова. Кроме того, в чёрный список попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Lt.

Как писал News.ru, руководитель департамента Латинской Америки Министерства иностранных дел России Александр Щетинин назвал санкции, введённые Соединёнными Штатами против главы Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро, бессмысленным и недостойным шагом.