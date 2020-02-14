https://static.news.ru/photo/86ea5baa-4f66-11ea-bf01-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.uk

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании призвал международное сообщество бороться за равноправие представителей ЛГБТ-сообщества. Такое заявление он сделал после слов президента России о «родителе № 1» и «родителе № 2».

Он отметил, что Лондон отстаивает права ЛГБТ во всём мире, передаёт РИА Новости.

Мы гордимся тем, что однополые браки в Великобритании законны и приветствуются, — подчеркнул сотрудник МИДа.

Кроме того, властям других стран следует развивать толерантность и многообразие в обществе, отметил он.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, Путин заверил, что пока остаётся на президентском посту, в стране не появятся понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Политик пообещал, что будут «папа» и «мама».