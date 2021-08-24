Международные наблюдатели проследят за выборами в ГД в усечённом составе

Москва пригласила международных наблюдателей проследить за выборами в Государственную думу РФ, из-за эпидемиологических условий представители общественных организаций прибудут в столицу в усечённом составе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью газете «Коммерсант».

Впрочем, на БДИПЧ свет клином не сошелся. К нам, как мы надеемся, приедут представители многих международных и общественных организаций, и как таковое международное наблюдение в РФ состоится, — выразил надежду Грушко.

Он добавил, что приветствует присутствие членов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, но не совсем понимает, почему на выборы в США отправили практически в 10 раз меньше человек, чем планировали отправить в Россию (47 и 500 соответственно).

Ранее в ОБСЕ сообщили, что вообще не отправят своих наблюдателей на российские выборы из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.