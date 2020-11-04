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Меркель «внимательно следит» за ходом выборов в США

15:52, 04 ноября 2020 168
Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель «внимательно следит» за ходом президентских выборов в США, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, данная тема кратко затрагивалась во время заседания кабмина.

Министр иностранных дел проинформировал своих коллег об актуальной ситуации, — рассказал он.

При этом Зайберт уточнил, что глава МИД Германии Хайко Маас говорил об этом не детально, «не по каждому шагу».

Представитель кабмина также отметил, что Меркель пока не контактировала с президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что граждане Соединённых Штатов отдали свои голоса, ведётся подсчёт и он не может комментировать детали до публикации окончательных результатов выборов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США более предпочтительно для интересов Франции, нежели приход к власти Джо Байдена.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.

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