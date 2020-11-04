Меркель «внимательно следит» за ходом выборов в США

https://static.news.ru/photo/22ba9d9a-1e9e-11eb-8639-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель «внимательно следит» за ходом президентских выборов в США, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, данная тема кратко затрагивалась во время заседания кабмина.

Министр иностранных дел проинформировал своих коллег об актуальной ситуации, — рассказал он.

При этом Зайберт уточнил, что глава МИД Германии Хайко Маас говорил об этом не детально, «не по каждому шагу».

Представитель кабмина также отметил, что Меркель пока не контактировала с президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что граждане Соединённых Штатов отдали свои голоса, ведётся подсчёт и он не может комментировать детали до публикации окончательных результатов выборов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила , что переизбрание Дональда Трампа на пост президента США более предпочтительно для интересов Франции, нежели приход к власти Джо Байдена.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.