Меркель «внимательно следит» за ходом выборов в США

Канцлер Германии Ангела Меркель «внимательно следит» за ходом президентских выборов в США, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
По его словам, данная тема кратко затрагивалась во время заседания кабмина.
Министр иностранных дел проинформировал своих коллег об актуальной ситуации, — рассказал он.
При этом Зайберт уточнил, что глава МИД Германии Хайко Маас говорил об этом не детально, «не по каждому шагу».
Представитель кабмина также отметил, что Меркель пока не контактировала с президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что граждане Соединённых Штатов отдали свои голоса, ведётся подсчёт и он не может комментировать детали до публикации окончательных результатов выборов,
Как писал NEWS.ru, ранее лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен
Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.