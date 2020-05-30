Меркель отказалась ехать на саммит G7

https://static.news.ru/photo/9ef89c0c-a20e-11ea-851c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hannibal Hanschke/dpa

Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась участвовать в очном саммите лидеров Группы семи (G7), который пройдёт в Вашингтоне в июне.

Политик поблагодарила американского президента Дональда Трампа за приглашение, но сообщила, что не видит возможности принять его в сложившейся эпидемиологической ситуации. Меркель добавила, что продолжит следить за развитием пандемии, рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на личное присутствие, на поездку в Вашингтон, — цитирует Зайберта Politico.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует принять участие в очном саммите лидеров стран G7 в США в июне в случае, если он состоится. Как сообщает телеканал NHK, Абэ на встрече хочет выступить с предложением о создании международного органа по управлению патентами на вакцины от коронавируса.