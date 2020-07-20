Мэр Норильска назвал причину своей отставки

https://static.news.ru/photo/b74dbd20-ca89-11ea-8bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: norilsk-city.ru

Мэр Норильска Ринат Ахметчин, который ранее официально заявил о своей отставке, рассказал о причинах такого решения. По его словам, последней каплей стало недоверие, которое было высказано в его адрес.

По словам чиновника, он обращался к властям Красноярского края с просьбой направить в заполярный город дополнительные силы медиков для борьбы с коронавирусом. В ответ на него переложили ответственность за ситуацию в Норильске, а вслед за этим последовала критика в соцсетях.

Всю информацию, которую я предоставлял в краевые службы, я получал сам от краевых служб здравоохранения, которые работают на территории Норильска. Я не врал и врать никогда не хотел, — цитирует экс-мэра Lenta.ru.

Слухи об отставке мэра начали появляться в СМИ на прошлой неделе. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Борус» со ссылкой на его заместителя Андрея Агафонова. В качестве причины называлась критика статистики по коронавирусу.

Ранее Ахметчин заявил, что город не может справиться с ростом заболеваемости и ему требуется поддержка властей Красноярского края. По словам градоначальника, он обратился за помощью к губернатору региона Александру Уссу, попросив помочь врачами и средним медперсоналом.

Как писал NEWS.ru, в июне в отношении Ахметчина было возбуждено уголовное дело о халатности в связи с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3. По версии следствия, чиновник не отреагировал должным образом на возникновение чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, он находился на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности.

20 июля стало известно о том, что Ахметчин подал заявление об отставке с поста мэра.