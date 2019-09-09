https://static.news.ru/photo/3168eb48-d305-11e9-a691-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что самостоятельное выдвижение кандидатов — членов партии и их дальнейшая поддержка объединением негативно влияет на итоги голосования.

По его словам, нужно проанализировать результаты выборов, передаёт « Интерфакс ».

Может быть, нам и не нужно подобную модель использовать, потому что она вряд ли нам что-то добавляет, но вот что отнимает в таких случаях — это точно, — подчеркнул он.

Политик добавил, что в единый день голосования некоторые кандидаты шли от «Единой России», а некоторые выступали как самовыдвиженцы, которые получали поддержку от политической силы.

Ранее News.ru писал, что выборы губернаторов прошли 8 сентября в 16 российских субъектах. В каждом, согласно результатам подсчёта 93% протоколов, одерживает победу действующий глава региона.