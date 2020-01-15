https://static.news.ru/photo/1c840bea-37a5-11ea-9150-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Президент Владимир Путин, говоря о необходимости ввести должность зампредседателя Совета безопасности, по сути, предложил главе уходящего в отставку правительства Дмитрию Медведеву пост вице-президента. Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что «это очень почётный и важный пост».

Это высочайшая должность. Учитывая, что глава государства является председателем Совбеза, это, по сути, должность вице-президента, — приводит слова сенатора РИА Новости.

Джабаров также отметил, что Медведев — опытный политик, который был президентом, премьером и «сможет свой колоссальный опыт применить в новой должности».

Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.