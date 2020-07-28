Медведев рассказал о планах России по борьбе с терроризмом

https://static.news.ru/photo/b7f1e15a-d0d5-11ea-8702-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Борьба с терроризмом в Российской Федерации будет продолжена. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Борьба с терроризмом будет продолжена. Это тот курс государства, который никакой ревизии не подлежит, — цитирует РИА Новости Медведева, который пообщался с главой Северной Осетии — Алании Вячеславом Битаровым.

Зампредседателя Совбеза уточнил, что это касается и республики.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики уничтожили 26 июля в подмосковных Химках гражданина Таджикистана Одила Каюмова, готовившего теракт в одном из парков в центре Москвы. Нападение должно было произойти 26 июля. Приверженец террористов планировал устроить массовый расстрел. Его ликвидировали в ходе перестрелки в подмосковных Химках.

Мужчину обнаружили в районе заброшенных гаражей. В ходе проверки он был остановлен для проверки документов и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Преступник был нейтрализован полицейскими на месте происшествия. При себе у злоумышленника нашли автомат и гранаты. По некоторым данным, после теракта он планировал уехать в Сирию.

В заброшенном гараже в Химках он оборудовал тайник с оружием и боеприпасами. Там были найдены автомат АК-74У, три снаряжённых магазина, две гранаты Ф-1 и одна граната РГД.

Родственники злоумышленника считали его пропавшим без вести. При этом они подозревали, что мужчина общается с террористами из Сирии.