https://static.news.ru/photo/bd5934a0-e778-11e9-ae29-fa163e074e61_660.jpg Вид Гаваны Фото: K. Thomas/blickwinkel/Global Look Press

Россия помогает Кубе на возвратной основе и на выгодных для себя условиях. Речи о безвозмездной помощи не идёт, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам главы кабмина, со времён СССР многое изменилось и нынешние договорённости с Гаваной сильно отличаются от советско-кубинских отношений, рассказал он в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале « Россия 1 ».

Ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны. Хотя они носят дружеский характер и основаны на историческом прошлом, тем не менее это отношения современных государств. Это должно быть выгодно, — заверил Медведев.

Премьер отметил, что «кубинские друзья рассчитываются по долгам».

Во время моих бесед и переговоров с главой государства он несколько раз подчёркивал: если мы где-то что-то просрочили, не волнуйтесь, мы всё погасим, — добавил политик.

Медведев сообщил, что в настоящее время обсуждается поставка российских самолётов Кубе, писал News.ru.