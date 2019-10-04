https://static.news.ru/photo/26589662-e779-11e9-8173-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев и Мигель Диас-Канель Фото: Zhu Wanjun/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в настоящее время обсуждается поставка российских самолётов на Кубу. При этом он уклонился от ответа на вопрос о сотрудничестве с этой страной в военной сфере.

Мы говорим о поставках самолётов и о ремонте тех, которые уже есть, — заявил глава кабмина на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос, обсуждал ли он на встрече с первым секретарём ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро военное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Российский экспортный центр подписал с кубинской Aviaimport S.A. соглашение о финансировании проектов по поддержанию лётной годности самолётов российского производства.

Как писал News.ru, Медведев заявил, что РФ и Куба часто сталкиваются с внешним давлением. Однако, как подчеркнул политик во время посещения государства, обе страны не поддаются этому влиянию.