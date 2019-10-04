https://static.news.ru/photo/1ec0458a-e6b6-11e9-8f5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 октября заявил, что РФ и Куба часто сталкиваются с внешним давлением. Однако, как подчеркнул политик во время посещения государства, обе страны не поддаются этому влиянию.

Также глава российского кабмина затронул тему санкций. Он сказал, что от них, исходя из экспертных оценок, страдают примерно треть мировых государств.

Россия, как и Куба, не поддается давлению извне, и ответом обеих стран будет более тесная кооперация, — передаёт ТАСС слова Медведева.

Премьер также высказался о Венесуэле, в которой может быть только один президент. И сейчас, говорит Медведев, это Николас Мадуро.

Кроме того, политик заявил, что латиноамериканские страны — это надёжные партнёры РФ, а не задний двор США, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru передавал, что Медведев встретился в Москве с президентом Филиппин Родриго Дутерте и похвалился размерами и качеством российского Белого дома.