Медведев предложил кандидатуру Васильева на пост замсекретаря генсовета ЕР

https://static.news.ru/photo/2c6966d4-0d6c-11eb-8d95-fa163e074e61_660.jpg Владимир Васильев Фото: kremlin.ru

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выступил за выдвижение на пост врио замсекретаря генсовета ЕР бывшего главы Дагестана Владимира Васильева. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Председатель партии воспользовался правом и предложил кандидатуру Владимира Абдулалиевича Васильева на должность временно исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии, — заявил Турчак на заседании президиума генсовета.

По его словам, среди присутствующих в зале не найдётся ни одного человека, который бы не знал Васильева. Турчак охарактеризовал его как человека большого авторитета, имеющего колоссальный опыт работы.

Ранее пост замсекретаря генсовета занимала Ольга Баталина. В начале года она ушла работать в Минтруд. Васильев руководил Дагестаном с 3 октября 2017 года по 5 октября 2020 года. До этого он занимал должность заместителя председателя Государственной думы VI-VII созывов.

NEWS.ru писал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко ожидает жёсткой и конкурентной борьбы на выборах в Госдуму. По её мнению, парламентские и непарламентские партии будут осуществлять нападки на «Единую Россию», поскольку партия власти имеет наибольшие шансы на поддержку избирателей.