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Матвиенко ожидает жёсткой и конкурентной борьбы на выборах в Госдуму

17:04, 13 октября 2020
Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: council.gov.ru

После усиления роли парламента борьба за депутатские мандаты станет более жёсткой и конкурентной. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

С принятием поправки в Конституцию РФ обе палаты Федерального собрания получили дополнительные полномочия по формированию кабинета министров, силового блока, — заявила Матвиенко.

Она считает, что чем сильнее парламент, тем конкурентнее и жёстче будет борьба на выборах в Госдуму в 2021 году.

Спикер Совфеда полагает, что парламентские и непарламентские партии будут осуществлять нападки на «Единую Россию». Партия власти имеет наибольшие шансы на поддержку избирателей по результатам её работы, отметила Матвиенко.

NEWS.ru писал, что парламентские партии уже начали готовиться к выборам в Государственную думу. «Единая Россия» планирует обучать своих кандидатов с помощью политтехнологов и экспертов. Оппозиция убеждена, что нужно использовать реальные советы по работе с местными администрациями, а не «красивые лозунги».

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