Кадры решают всё: партии задумались о кандидатах на выборы в Госдуму

Парламентские партии начинают готовиться к выборам в Государственную думу, которые, как ожидается, пройдут в сентябре 2021 года. «Единая Россия» уже сообщила, что будет обучать своих кандидатов с помощью политтехнологов и экспертов. В парламентской оппозиции в свою очередь уверены, что в этом процессе нужно использовать не «красивые лозунги» и разные политические схемы, а реальные советы по работе с местными администрациями. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что партиям стоит заняться в первую очередь поиском людей в регионах, используя демократическую формулу — «ответственность сверху донизу, выборность снизу доверху».

После того, как лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев поддержал предложение вывести кадровый партийный проект «ПолитСтартап» нa федеральный уровень для подготовки в том числе кандидатов нa предстоящие выборы в Государственную думу, замруководителя центрального исполкома ЕР по кадровой политике и образовательным проектам Роман Романов рассказал журналистам, что этим займутся политтехнологи, социологи и эксперты.

С нами сотрудничают практически все ведущие агентства и эксперты, которые в качестве лекторов и экспертов присутствуют и на защитах слушателей, и на подведении итогов, и на лекциях. Это и Фонд развития гражданского общества, и «Минченко консалтинг», и Российская ассоциация политических консультантов, и Агентство стратегических инициатив. Таким образом, на этой образовательной площадке у наших слушателей есть возможность познакомиться не только с партийным видением ситуации, но и со взглядом со стороны, — отметил он.

Романов добавил, что в целом для участия в проекте «ПолитСтартап» нужно будет пройти отбор, где учтут опыт кандидата в общении с людьми, степень налаженности системного общения с гражданами, наличие опыта участия в избирательных кампаниях, а также работы с медиасферой, продвижения самого себя в соцсетях и умение договариваться с региональными элитами.

Депутат Госдумы, замруководителя фракции ЛДПР Василий Власов не уверен, что такие курсы помогут партии власти на выборах. По его словам, у либерал-демократов есть своя партийная школа, при обучении в которой делается упор на непосредственное знание законов и навыки взаимодействия с местными администрациями для улучшения жизни избирателей, а не на красивые выступления и использование различных политических схем.

У каждой политической партии должен быть кадровый резерв. У ЛДПР — это молодёжная организация ЛДПР, которую я курирую и несколько лет возглавлял. Мы готовим кадры, в том числе специалистов для работы в аппарате, в регионах. В других политических партиях, к сожалению, они только на бумаге. Потому что та же самая «Единая Россия» готовит молодых специалистов, но молодых депутатов нет. КПРФ тоже вроде бы готовит, но их качество оставляет желать лучшего. Из политических тяжеловесов только, наверное, ЛДПР готовит действительно кадровый резерв и проводит партийные школы. Мы не учим людей выступать красиво, а учим тому, как работать с администрацией, как заставить работать управу. Это намного важнее, потому что, хоть и обучи ты его, чтобы он хорошо выступал, одень в красивый костюм, это не значит, что люди будут за него голосовать. Василий Власов депутат Госдумы, замруководителя фракции ЛДПР депутат Госдумы, замруководителя фракции ЛДПР

Как рассказал NEWS.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, справороссы 30-31 октября проведут Центральный совет партии по подготовке к выборам, в ходе которого пройдёт первый этап обучения руководителей региональных отделений и кандидатов фракции к кампании 2021 года.

В дальнейшем в течение ближайшего полугода предусматривается проведение нескольких партийных семинаров по работе с кандидатами, в том числе с представителями новой всероссийской молодёжной организации «Молодёжь „Справедливой России“». Как известно, обучающая программа молодёжного кадрового резерва партии стартовала в 2015 году, в ходе неё было подготовлено около 400 активистов, многие из которых не только вошли в руководящие органы партии в регионах, но и участвовали в кампаниях разного уровня. Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия» председатель партии «Справедливая Россия»

Лидер эсеров также напомнил, что сейчас активно создаются региональные отделения организации «Молодёжь «Справедливой России», которые будут заниматься формированием молодёжной программы партии и мобилизацией молодых людей страны в борьбе за свои интересы.

В то же время эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что партиям в первую очередь нужно заняться поиском новых интересных лиц в регионах. По мнению политолога Григория Добромелова, это могут быть и волонтёры, и экоактивисты, и представители социальных НКО, и блогеры.

Но для того чтобы выявлять этих активистов, надо выстроить систему не только их поиска в регионах, но и дальнейшего обучения. Вопрос, есть ли у них на это бюджеты, потому что это существенный вопрос, и главное, понимают ли они, как это делать и необходимость подобной работы. Пока же ни новые, ни старые партии не демонстрируют того, что они в хорошей форме к политическому сезону. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

По мнению президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, нужно, чтобы в партиях была действительно поставлена задача омоложения и обновления составов.

И нужна для этого воля руководителей. Надо, чтобы поиск и подбор новых партийных кадров не зависел от руководителей, а был системным. Чтобы секретари не могли влиять на обновление, потому что по всем законам бюрократии самыми первыми сопротивленцами обновления являются именно те, от кого зависит это решение. Нужно запускать реально демократические процессы, соревновательность, пересмотреть систему отчётности и ответственности. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Сначала политолог рекомендует партиям вспомнить формулу демократического централизма — «ответственность сверху донизу, выборность снизу доверху».

Над материалом также работала Виктория Немис.