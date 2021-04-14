Медведев рассказал о попытках дискредитировать выборы в Госдуму

https://static.news.ru/photo/bd48490c-9d1a-11eb-961f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: scrf.gov.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК РФ в связи с выборами в Госдуму. В связи с этим он предложил активизировать работу по борьбе с экстремизмом.

Вне всякого сомнения, нужно усилить противодействие экстремизму, направленному на дискредитацию предстоящих выборов. А такие попытки предпринимаются, — цитирует Медведева РИА Новости.

Он добавил, что какими итогами выборы завершатся, зависит только от избирателей, от граждан страны. Но задача государства — обеспечить свободу волеизъявления и защиту от любых возможных угроз.

При этом он отметил, что полезной мерой было бы создание в случае необходимости временных оперативных штабов по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

Очевидно, что эта кампания легче не будет в смысле обеспечения безопасности. Нужно максимально скоординировать действия <...>, чтобы достичь результата, обеспечить безопасность при голосовании, — резюмировал политик.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, предусматривающий увеличение федеральной части партийных списков на выборах в нижнюю палату парламента.

Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября. Наряду с этим в тот же день пройдут прямые выборы глав ряда субъектов РФ и местных парламентов в 39 регионах.