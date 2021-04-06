Госдума приняла закон о расширении партсписков на выборах

https://static.news.ru/photo/c6f9eb28-9792-11eb-9b92-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, предусматривающий увеличение федеральной части партийных списков на выборах в нижнюю палату парламента.

Федеральный список партий на выборах в Госдуму должен включать от 200 до 400 кандидатов. Он может быть разбит на федеральную и региональную части. В первую разрешалось включать не более 10 кандидатов. С принятием закона их число увеличено до 15.

Авторы закона — депутаты фракции ЛДПР — предлагали включать в федеральную часть партсписка 20 кандидатов. По их словам, это позволит партиям полнее представлять свои программы избирателям, а также будет способствовать повышению информированности граждан о позиции партии по тому или иному вопросу.

Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября. Наряду с этим в тот же день пройдут прямые выборы глав ряда субъектов РФ и местных парламентов в 39 регионах.

Как писал NEWS.ru, политологи спрогнозировали итоги выборов в нижнюю палату российского парламента. По их мнению, в Госдуму пройдут КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Единая Россия». Причём последняя может получить более 300 мандатов.