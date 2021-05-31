Медведев назвал «не самой умной» реакцию Запада на ситуацию с Крымом

https://static.news.ru/photo/b2de291e-c25e-11eb-b78f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался о реакции Запада на воссоединение Крыма с Россией. По мнению экс-президента, западные политики могли бы повести себя гораздо более тонко, но в итоге устроили противостояние, пишет «Коммерсант».

По мнению Медведева, уже все в мире устали от этого противостояния с Россией, это не нравится вообще никому. Но «спираль насилия» раскрутила отнюдь не Россия, поэтому и инициатива по нормализации отношений должна исходить именно от Запада.

Запад, отвечая даже на целый ряд решений, которые были у нас, отвечая на процедуру голосования по возврату Крыма в состав Российской Федерации, мог повести себя гораздо более тонко, умно: не разрушать отношения с нами и в то же время заявить о каких-то своих обеспокоенностях. Но они же всё разрушили, сожгли дотла, — уверен Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что ещё в пору своего президентства пытался совершить перезагрузку отношений между Россией и США, но из этого так ничего и не вышло.

Как сообщалось ранее, лидер «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после распада Варшавского договора партнёры на Западе «слегка оборзели от своей мощи». В настоящее время отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны.