Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался о реакции Запада на воссоединение Крыма с Россией. По мнению экс-президента, западные политики могли бы повести себя гораздо более тонко, но в итоге устроили противостояние, пишет «Коммерсант».
По мнению Медведева, уже все в мире
Запад, отвечая даже на целый ряд решений, которые были у нас, отвечая на процедуру голосования по возврату Крыма в состав Российской Федерации, мог повести себя гораздо более тонко, умно: не разрушать отношения с нами и в то же время заявить о каких-то своих обеспокоенностях. Но они же всё разрушили, сожгли дотла, — уверен Дмитрий Медведев.
Политик подчеркнул, что ещё в пору своего президентства пытался совершить перезагрузку отношений между Россией и США, но из этого так ничего и не вышло.
Как сообщалось ранее, лидер «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после распада Варшавского договора партнёры на Западе «слегка оборзели от своей мощи». В настоящее время отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны.