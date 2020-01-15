Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны. Реформа заключалась в слиянии президентской и исполнительной власти.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ после выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием в полном составе ушло в отставку. Такое решение было принято на фоне предложения главы государства внести изменения в конституцию. Лидер заявил о необходимости ввести должность зампредседателя Совбеза и предложил её Медведеву.
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