https://static.news.ru/photo/503dcdaa-3808-11ea-84ac-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны. Реформа заключалась в слиянии президентской и исполнительной власти.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что по схеме Медведева, президент фактически является главой исполнительной власти, как это работает в настоящее время в США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ после выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием в полном составе ушло в отставку. Такое решение было принято на фоне предложения главы государства внести изменения в конституцию. Лидер заявил о необходимости ввести должность зампредседателя Совбеза и предложил её Медведеву.