Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны. Реформа заключалась в слиянии президентской и исполнительной власти.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что по схеме Медведева, президент фактически является главой исполнительной власти, как это работает в настоящее время в США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ после выступления президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием в полном составе ушло в отставку. Такое решение было принято на фоне предложения главы государства внести изменения в конституцию. Лидер заявил о необходимости ввести должность зампредседателя Совбеза и предложил её Медведеву.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях