https://static.news.ru/photo/1d74d1ec-eb5b-11e9-862d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Михаил Горбачёв, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев стали самыми «медийными» ветеранами отечественной политики. Об этом стало известно благодаря системе «Медиалогия», с помощью которой эксперты оценили интенсивность упоминания в российских СМИ ныне живущих деятелей, пик карьеры которых пришёлся на период с 1980-х до 2012 года.

На первом месте президент СССР Михаил Горбачев, у которого политологи насчитали 38830 упоминаний, на втором — экс-мэр Москвы Юрий Лужков (11207), на третьем — занимавший пост глава Татарстана в 1989-2010 годы Минтимер Шаймиев (7200), пишут « Ведомости ».

Также в лидерах упоминаемости экс-глава Минфина Михаил Задорнов (четвёртое место, 7200 упоминаний), министр обороны СССР Дмитрий Язов (пятое место, 3900), экс-глава кабмина, а ныне оппозиционер Михаил Касьянов (шестое место, 2820), экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель (седьмое место, 2430 упоминаний), экс-президент Башкортостана Муртаза Рахимов (восьмое место, 2365), бывший советский премьер Николай Рыжков (10-е место, 1679).

Всего в рейтинг вошли 100 человек.

Как писал News.ru, ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов возглавил составленный мониторинговым порталом «Медиалогия» список самых цитируемых журналистов России.