Матвиенко заявила, что в Москве доверяют «мудрости белорусского народа»

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Присутствие войск НАТО в рамках учений вблизи границ белорусско-российского Союзного государства нельзя трактовать иначе как потенциальную угрозу. Об этом заявил посол РФ и Минске Дмитрий Мезенцев.

Недавно я встречался по инициативе моих коллег с рядом послов стран Евросоюза. Я задал очень простой вопрос: как представители поколения 60-х годов, которые приезжали в страны Балтии в гости <...>...