Матвиенко заявила, что в Москве доверяют «мудрости белорусского народа»

https://static.news.ru/photo/1ba74b80-0110-11eb-bb76-fa163e074e61_660.jpgВалентина МатвиенкоФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что единственно верное решение для урегулирования политической ситуации в Белоруссии может найти только белорусский народ.
Уверена, и это позиция российской стороны, озвученная не раз, что в сложившейся ситуации подлинно действенное, консолидирующее решение может быть найдено только внутри Белоруссии, самими людьми без внешнего давления, без вмешательства извне, без уже печально известных технологий, — отметила Матвиенко в интервью «Российской газете».
Она добавила, что белорусский народ сможет сделать выбор, который «будет отвечать его долговременным интересам».
Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, в день проведения выборов президента. Объявленную местным ЦИК победу Александра Лукашенко с 80,1% голосов в республике посчитали сфальсифицированной.
Ранее NEWS.ru сообщал, что народу Белоруссии следует научиться находить общий язык, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв. По мнению первого президента СССР, если в Белоруссии будет продолжаться противостояние и белорусский народ будут настраивать против России, это приведёт к замене существующего Союза двух братских стран.