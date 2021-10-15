Матвиенко рассказала, что мешает отношениям России и США

Российско-американским отношениям препятствует «завал» проблем. В связи с этим сложно ожидать в ближайшее время серьёзных договорённостей. Однако стороны идут к ним, рассказала в интервью RT спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Но шаг за шагом, постепенно мы всё равно будем выходить на договорённости. Тем более что и Соединённые Штаты это осознают, — отметила она.

Политик также указала на существование ряда серьёзнейших мировых и региональных проблем, решение которых возможно только на основе договорённостей между Москвой и Вашингтоном. Матвиенко выразила уверенность, что они будут достигнуты, хотя на это может потребоваться довольно много времени.

Она добавила, что хотела бы продолжения диалога, начатого с визитом в Москву замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд. По её словам, подобные контакты способствуют лучшему взаимопониманию и доверию.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ Игорь Коротченко назвал визит Нуланд в Россию дипломатической разведкой. Он предположил, что для Нуланд было важно проверить возможности компромиссов со стороны России и встретиться с ключевыми политическими фигурами.