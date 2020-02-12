https://static.news.ru/photo/0ba5ccac-4d8d-11ea-a39b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею создания федеральных территорий, которые будут напрямую подчинены Москве вместо регионов, где находятся. Политик предложила наделить таким статусом озеро Байкал.

Матвиенко считает, что изъятие Байкала у Иркутской области и Бурятии и превращение озера в федеральную территорию поможет «сохранить и спасти» его.

У меня всегда болит душа за озеро Байкал, чтобы сохранить это озеро для потомков, обеспечить решение всех экологических и иных задач. <...> Я бы, например, создала специальную федеральную территорию, — цитирует спикера Совфеда «Интерфакс».

По мнению Матвиенко, особый статус должны получить военные объекты и, например, космодром «Восточный». При этом политик уверена, что изменения возможны только при согласии региональных властей.

Как писал NEWS.ru, в начале февраля тульский парламентарий Сергей Харитонов предложил изменить положения Конституции о государственном устройстве России. По его мнению, стране нужны федеральные территории, не входящие в состав субъектов.