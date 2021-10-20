Матвиенко оценила отказ делегатов стран Балтии слушать её речь

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила отказ делегатов от трёх стран Балтии (Эстония, Латвия, Литва) и Польши слушать её речь на заседании Европейской конференции председателей парламентов в Афинах. По её словам, она даже не заметила, как дипломаты встали и покинули конференц-зал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Матвиенко отметила, что видела реакцию коллег на её речь. По словам спикера, в конце её выступления участники аплодировали.

Но если это произошло, я не знаю, какие причины. Может, руки надо было кому-то помыть, — сказала политик.

Если они это сделали демонстрационно, это подтверждает, что у данной категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура, добавила Матвиенко. Впрочем, она уточнила, что этого «никто не заметил».

Ранее представители делегаций Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, которые находились в зале, где проходило заседание Европейской конференции председателей парламентов, покинули его на время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. После выступления Матвиенко покинувшие вернулись на свои места.