Матвиенко низко оценила шансы на улучшение отношений РФ и США

https://static.news.ru/photo/8d0d7364-2ea4-11eb-a855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на заинтересованность России в нормализации российско-американских отношений, оснований для их улучшения нет, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, в настоящий момент можно говорить лишь об уходе от «абсолютного нуля» и минимальном взаимодействии.

На мой взгляд, обсуждать всерьёз возможность полноценной нормализации в ближайшее время просто нет оснований, тем более учитывая бэкграунд фигур в новой команде, фамилий, которые объявлены, — сказала спикер верхней палаты в интервью «Известиям».

Сенатор подчеркнула, что от американского президента требуется лишь проявить ответственность и благоразумие, но Россия не может выстраивать за США их часть отношений. Матвиенко сравнила взаимодействие РФ и США с дорогой с двусторонним движением, на которой с американской стороны висит знак «кирпич».

Все наши предложения, направленные в том числе на обеспечение глобальной безопасности и стабильности, игнорируются или обставляются странными и, по сути, невыполнимыми условиями, — заявила спикер.

Глава Совфеда напомнила, что в 2020 году США из двух важнейших договоров — о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу, что разрушает доверие между странами.

Потому Россия внимательно сейчас отслеживает ситуацию, чтобы своевременно, в случае необходимости скорректировать свою линию. Но еще раз хочу подчеркнуть: пока никаких иллюзий у нас не должно быть, — отметила Матвиенко.

Как писал NEWS.ru ранее, Джо Байден (СМИ США уже считают его избранным президентом) обозначил международную стратегию своей администрации. По словам демократа, следующая администрация США будет бросать вызов противнику и не станет отвергать союзников. Такое заявление он сделал во время представления ключевых кандидатов на посты в своей администрации, которые будут отвечать за внешнюю политику и национальную безопасность.