Повсеместное отсутствие в аптеках (говорят, что даже в думской) простых марлевых масок стало символом неготовности страны к испытаниям эпидемией. Более того, появились граничащие с явным бюрократическим абсурдом жалобы на то, что в рамках объявленной нерабочей недели росгвардейцы просто остановили некоторые небольшие фабрики, успевшие перейти на изготовление тех самых дефицитных масок.

Ситуацию подогрела информация и о том, что, мол, немалые партии масок были отправлены транспортными самолётами в Италию, где наши химвойска мыли мостовые специальными дезинфицирующими средствами. Дескать, повторяется печальный опыт Советского Союза, когда у народа зачастую забирали необходимое ради показной помощи иностранным государствам.

И вот на наступающей неделе, как утверждают, вопрос производства масок станет предметом детального обсуждения парламентариев и правительства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и ряд его влиятельных коллег выступают за срочное выделение предприятиям, готовым перейти на массовое производство марлевого сырья и самих масок, солидных грантов. И слово будет за министрами, которые и так подсчитывают убытки по причине карантинных каникул.

Понятно, что эта полезная инициатива, как минимум, опоздала на месяц, когда уже стало ясно, что пандемия своим крылом заденет и Россию. Но, видимо, опять понадеялись на пресловутое русское «авось». И теперь масок и средств дезинфекции нет даже в провинциальных госпиталях. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда и никому.

Вопрос, конечно, не просто в том, сколько денег будет выделено на масочное производство, но и в том, на что конкретно они пойдут. Уж в стране прекрасно знают, как часто средства, выделяемые на благие проекты, просто растворяются без остатка.

Правда, есть китайский опыт, когда к производству масок активно подключили частный капитал и новые фабрики по изготовлению этого антибактериального аксессуара стали возникать, как грибы после дождя. По некоторым данным, в КНР было в кратчайшие сроки запущено более восьми тысяч таких предприятий. Но главное — эквивалент семи миллионов долларов был выделен на создание автомата, робота, способного буквально штамповать марлевые маски. И теперь страна срочно экспортирует не только сами маски, но и комплексы для их широкого производства.

Но это Китай с его огромным производственным потенциалом «мастерской современного мира». Другой вопрос, как поднять массовое масочное изготовление у нас. Не исключено, что наши отцы-законодатели действительно решат прибегнуть к помощи КНР. Причём средства выделят не только на закупки собственно масок «сделано в Китае», но и на приобретение новых роботизированных технологий, которые можно будет быстро развернуть на наших предприятиях.

Главное не увязнуть в бюрократических согласованиях и действовать в духе действительно чрезвычайной ситуации. Тот самый случай, когда, по словам президента, времени на раскачку нет совсем. А маска или, наоборот, её отсутствие становится символом способности властей гибко и оперативно реагировать на ситуацию и исправлять упущения и ошибки.