Мантуров ответил на вопрос о запасах «Новичка» в России

https://static.news.ru/photo/9b307c68-0332-11eb-afef-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал глупостью утверждения о том, что в России могут оставаться запасы «Новичка». Так он отреагировал на вопрос журналистов о готовности России предоставить доказательства в Организацию по запрещению химического оружия об отсутствии на территории страны отравляющего вещества.

Эту глупость даже уже не хочется обсуждать. Мы это уже проехали всё, всю историю. Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то, — сказал Мантуров, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его перевели на лечение в клинику в Берлине. Немецкие военные токсикологи выявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории в Швеции и во Франции.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме обнаружено не было.

Поскольку вещества из группы «Новичок» находятся в списке Конвенции по запрещению химоружия, ситуацией заинтересовалась и ОЗХО. Специалисты организации взяли пробы у россиянина, писал NEWS.ru. Теоретически ОЗХО может добиться экстренной международной инспекции в Россию для поисков следов яда.