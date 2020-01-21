И.о. министра экономического развития Максим Орешкин не войдёт в новое правительство Михаила Мишустина. Кандидатом на его пост стал губернатор Пермского края Максим Решетников.
Решетников с 2017 года возглавлял Пермский край. С Орешкиным, как сообщает РБК, у него хорошие отношения.
Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания. За него проголосовало 384 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.
Как ранее писал NEWS.ru, и.о. вице-премьера, куратор вопросов сельского хозяйства и рыболовства, экологии, природопользования и охраны окружающей среды Алексей Гордеев не войдёт в состав нового правительства.
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