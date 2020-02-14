https://static.news.ru/photo/e1ac6f7c-4fea-11ea-8297-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Россия действует агрессивно, а в ближайшее время — месяцы и годы — эта тенденция сохранится, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что Кремль может повлиять на процесс выборов во Франции.

Лидер отметил, что не только Москва предпринимает подобные попытки. По его словам, в Европе действуют ультраправые американские группы. Политик также «уличил» РФ в поддержке французских евроскептиков и консерваторов, пишет «Интерфакс».

Стратегия России состояла в том, чтобы сопровождать политические движения в нашей стране и укреплять антиевропейское движение. Антимиграционное, очень консервативное в социальном плане, — резюмировал Макрон.

Он добавил, что антироссийские санкции не принесли пользы ни Европе, ни Москве, считает глава Франции Эммануэль Макрон. Президент считает, что нельзя блокировать или игнорировать Кремль.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия стала одной из тех стран, которые действуют по принципам, противоположным тем, что приняты на Западе. По его словам, РФ занимается дезинформацией, пытаясь натравить граждан Европы и Америки друг на друга.

В пример он привёл «агрессивные действия» в отношении Грузии и Украины, а также присоединение Крыма. Помимо этого, отметил он, РФ «требует феодальной верности» от ряда азиатских стран. Несмотря на это, подчеркнул политик, Запад одерживает верх, а «свобода и демократия побеждают».

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Помпео призвал не «хоронить» трансатлантический альянс. Он заверил, что заявления о том, что Соединённые Штаты отказываются от сотрудничества с Европой, не соответствуют действительности.