Лукашенко заявил о невозможности атаки Украины со стороны Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6e0a3990-d812-11ea-82ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный удар по Украине со стороны Белоруссии невозможен. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Украинский журналист Дмитрий Гордон напомнил главе Белоруссии о встрече с временно исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Политики общались в Припяти в 2014 году.

Лукашенко вспомнил, что Турчинов задал ему «бестолковый вопрос» о возможности нападения россиян на Украину через территорию Белоруссии. Политик считал, что российские военные могут развернуть подразделения на юге Белоруссии, воспользовавшись союзными обязательствами между Москвой и Минском, и нанести удар с севера по Киеву, от которого Украина не устоит, рассказал глава Белоруссии.

Я его перебил и говорю: «Саша, никогда не будет, что с территории Белоруссии какие-то войска атакуют Киев. Никогда», — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии также опроверг информацию об обещании предупредить Турчинова об ударе по Украине. По его словам, такого удара никогда бы не случилось.

Лукашенко подчеркнул, что россияне никогда не придут на Украину с оружием через Белоруссию. Политик заверил, что границы страны будут защищать только белорусские пограничники.

Я пограничник. В моей семье двоюродные братья, мои старшие дети — пограничники, служили в спецназе пограничном. У меня внутри граница, это моя граница. И границу мою буду защищать только я, — заявил Лукашенко.

NEWS.ru писал, что глава Белоруссии заявил о невозможности создать единое государство с Россией. Он подчеркнул, что этого не может произойти даже если Москва предложит самые выгодные условия. Политик заявил, что народ в Белоруссии никогда уже не будет готов к объединению. Лукашенко считает, что объединяться нужно было после распада СССР.