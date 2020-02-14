Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что будет бороться за сохранение суверенитета и независимости республики. Об этом он заявил, комментируя перспективы развития белорусско-российской интеграции. По его словам, в этом вопросе не нужно «гнать лошадей».

Средние слои в России к нам с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?приводит его слова РИА Новости.

Лукашенко отметил, что вопрос независимости является одним из самых важных. Минск должен проводить свою политику и «не позволять понукать» им.

Мы будем жить на своей земле, своим умом, мы будем избирать своих президентов, формировать правительство и будем создавать свои условия для жизни наших людей, — подчеркнул глава государства.

По мнению белорусского лидера, на вопрос об интеграции с Россией большинство населения Белоруссии скажет «нет». Говоря о проблемных вопросах, президент отметил, что в экономическом плане на Белоруссию в России начинают давить, предлагая объединиться в обмен на скидки на нефть и газ.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко рассказал подробности последней встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Во время переговоров он заявил Путину, что Минск продолжит закупки нефти в других странах, даже если цена на неё будет дороже, чем на российскую нефть. Лукашенко подчеркнул, что это было сделано для того, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».

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