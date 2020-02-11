https://static.news.ru/photo/0e2699b0-4cdf-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным публикации в российских СМИ и Telegram-каналах. По мнению политика, журналисты совершают «информационные вбросы», которые настораживают людей.

Глава государства отметил, что Белоруссия «пронизана» информационными потоками, многие из которых «деструктивны». При этом страна не находится в составе мощного объединения, такого как Европейский союз, передаёт БелТа.

И не надо нас, допустим, сравнивать с государствами, такими, вроде бы, как мы: Швейцарией, Австрией и так далее, — подчеркнул он.

Лукашенко рассказал, что попросил своего пресс-секретаря подготовить подборку публикаций в Telegram-каналах, за которыми стоят «конкретные люди, которые во власти».

Он [Путин] говорит: ты знаешь, страна большая... Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроём мы встречались, затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это «не мы», если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? — добавил он.

Белорусский лидер уверен, что искажённую информацию о стране распространяют из «лютой» ненависти к ней или за деньги.

Как ранее писал NEWS.ru, белорусский лидер в ходе встреч с руководителями ведущих государственных СМИ страны заявил, что пресса в настоящее время является не только средством донесения информации, но может выступать в качестве оружия массового поражения. По его словам, публикуемая СМИ ложь «выкашивает» целые слои восприимчивого населения, поэтому информационное противоборство играет особую роль.